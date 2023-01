Parcourir 4000 kilomètres en motoneige pour la réconciliation

Reportée l’an dernier en raison de la pandémie, c’est finalement le 16 février que pourra être lancée l’Expédition des Premières Nations, un périple de plus de 4000 kilomètres en motoneige jusqu’au 2 mars qui vise à sensibiliser à la réconciliation.

Les 56 participants passeront par la Baie-James en rendant visite à de nombreuses communautés autochtones de Manawan à Uashat Mak Mani-Utenam.

«On est là pour stimuler la réconciliation avec les gens des Premières Nations, explique l’organisateur de l’événement, Christian Flamand. C’est grâce à la collaboration des autochtones qui vont faire parti que cette grande expédition sera possible.»

M. Flamand mise beaucoup sur l’image que reflètera l’exposition pour faire passer son message.

«On veut montrer aux allochtones la confrérie qu’il y a entre les autochtones, avance-t-il. On n’a pas besoin de véhiculer de messages verbaux, on se fie beaucoup sur la mobilisation par les gestes.»

Le mari de Joyce Echaquan sera notamment présent pour une partie de l’aventure.

Préparation

Pendant plus de deux semaines, les motoneigistes passeront par des chemins hasardeux.

Le report d’un an du départ de l’expédition aura permis aux participants d’être mieux préparés.

«Je me sens fébrile et très relax, poursuit l’organisateur. La pression est tombée parce que les deux années nous ont permis de bien planifier le périple et aujourd’hui on est à jour à tous les niveaux.»

La sécurité a été mise au premier plan.

«On a mis l’accent sur la communication et ce qu’on doit faire en cas d’accident, continue-t-il. On est quatre groupes divisés d’en moyenne 14 participants. La communication entre les chefs de groupe sera extrêmement importante avec notre quartier général, notre équipe de soutien, qui nous suivra.»

La compagnie AirMédic, qui se spécialise en assistance médicale par les airs, sera notamment mobilisée pour assurer la sécurité de l’événement.

Voyez l’intégralité de l’entrevue de M. Flamand à LCN dans la vidéo ci-dessus