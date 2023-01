Un retour au travail difficile à prévoir lundi en raison de la neige

La tempête de jeudi dernier a laissé beaucoup de neige dans la métropole. Avec la nouvelle bordée du jour, le retour au travail risque d’être difficile lundi.

Une trentaine de centimètres est tombée jeudi dernier, alors qu’une dizaine est attendue dimanche.

«On a reçu 30 centimètres de neige et dix au sol à ramasser. Ce qu’on ramasse actuellement est deux fois plus en quantité de ce qu’on reçoit dans une tempête moyenne à Montréal. Dans tous les cas, on appelle à la prudence et à la patience de tout le monde. C’est une grosse charge de travail pour nous autres»

Voici quelques réactions:

«Ce n’est quand même pas si pire. Ils ne fournissent pas. J’ai travaillé sur la neige, je sais ce que c’est.»

«Cette année ça s’est super bien passé, alors qu’on a eu plus de neige. Merci aux équipes.»

«On aimerait ça circuler facilement à pied, mais ce n’est pas le cas, on est dans un pays de neige.»