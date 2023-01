Une artiste country surmonte la maladie et lance son premier album

Après avoir été forcée de mettre sa carrière sur pause en raison de la maladie, une artiste de la Beauce réalise enfin son rêve en lançant son premier album.

Artiste indépendante et auteure-compositrice, Isa Morin nous présente son nouvel album de type country-folk pop, «JE t'aime comme ça ».

Un parcours inspirant

En 2020, Isa Morin subit une chirurgie, et on lui enlève une tumeur au cerveau qui engendre une diminution de certaines de ses capacités.

Rencontrée par TVA Nouvelles, la chanteuse affirme avoir pris du repos pour revenir en force après cette dure épreuve.

«J’ai dû prendre tout ce qui se passait, et me dire : ‘comment puis-je virer tout cela en positif et me créer du bonheur?’ Ce n’est pas évident à vivre quand on ne s’y attend pas», a-t-elle raconté.

Durant sa convalescence, l’artiste en a profité pour faire ce qu’elle aimait le plus : écrire des chansons.

«J’ai tout de suite pensé à ce que j’aimais faire le plus quand j’étais plus jeune, et c’était d’écrire des chansons.»

Félix Gosselin

Son plus grand rêve? Se tailler une place dans la scène musicale country, mais aussi plus...

«Moi, ce que je désire, c’est vraiment d'être reconnue comme une artiste country. Faire partie de cette belle grande famille d’artistes country. Je désire, c’est sûr, faire un 2e, 3e album, et avoir mon spectacle à moi [...] de transmettre tout l’amour que j’ai à transmettre», a-t-elle conclu.

***Voyez le reportage complet dans la vidéo ci-dessus***