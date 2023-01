Voici 4 secrets pour vivre centenaire, selon le régime des zones bleues

Dans quelques communautés situées aux quatre coins du monde, les gens mènent une vie longue et saine, et vivent jusqu’à l’âge de 100 ans et plus: ces endroits se nomment les zones bleues. Voici quelques secrets qui contribuent à leur impressionnante longévité, selon des scientifiques.

1)Des glucides

«Le modèle alimentaire de la zone bleue est composé à 98% d'aliments d'origine végétale, soit à base d'aliments entiers et riches en glucides complexes. Vous dites les glucides et les gens sont horrifiés, mais les aliments les plus sains de notre système alimentaire sont des glucides complexes», explique Dan Buettner, qui a écrit des articles sur les zones bleues pour National Geographic.

Les glucides complexes se trouvent dans les légumes, les haricots, les pois et les céréales. Ils amènent ainsi plus de vitamine, de minéraux et de fibres dans votre alimentation.

2)Similaire au style méditerranéen

L’alimentation des zones bleues est similaire à celle du style méditerranéen, qui remporte chaque année des médailles d’or en tant que meilleur régime pour la santé. Toutefois, il y a quelques différences.

«Les personnes des zones bleues ne mangent pas autant de poisson que ce que prescrit le régime méditerranéen. Elles en mangent seulement trois fois par semaine. Elles en mangent seulement 3 onces. La viande n'est consommée que cinq fois par mois. Il n'y a pas de lait de vache dans aucune zone bleue», détaille-t-il.

Ces gens-là préfèrent les produits à base de lait de chèvre et de brebis.

3)Des patates douces violettes

M. Buettner considère les patates douces violettes comme un aliment essentiel au régime alimentaire des zones bleues. C’est le cas pour les habitants d’Okinawa, au Japon.

4) Mode de vie sain

Les personnes des zones bleues demeurent actives dans leur vie quotidienne. Elles sont proches de leurs amis et de leur famille, elles ont un but dans la vie, et elles gèrent bien le stress.

Où sont les zones bleues?

L’île italienne de Sardaigne, Ikaria en Grèce, Okinawa au Japon, Nicoya au Costa Rica et à Loma Linda en Californie sont les zones bleues connues pour l'instant.