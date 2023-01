13 ans, trop tôt pour être sur les réseaux sociaux

Un adolescent de 13 ans serait trop jeune pour être sur les plateformes de réseaux sociaux, soutient le chirurgien général américain Vivek Murthy.

«13 ans, c’est trop tôt», a affirmé le Dr Murthy, à l’émission CNN Newsroom.

«Il faut être conscient de ce que les jeunes pensent d’eux-mêmes et de leur estime de soi dans un environnement aussi déformé que celui des réseaux sociaux», a-t-il expliqué.

De nouvelles études démontrent qu’une utilisation excessive des écrans peut avoir un impact sur le développement du cerveau.

AFP

Chez les plus jeunes, une utilisation excessive est souvent associée avec des habiletés d’alphabétisations moindres et une difficulté à s’exprimer.

À l’heure actuelle, les plateformes comme Meta et Twitter offrent la possibilité aux jeunes de 13 ans et plus de se créer un compte sur leur réseau.

Le chirurgien général a concédé qu’il existe bel et bien une certaine difficulté à garder les jeunes hors des réseaux sociaux, malgré les effets néfastes.

«Si les parents peuvent s’unir et dirent en tant que groupe qu’ils n’acceptent pas que les jeunes utilisent les plateformes avant 16, 17 ou 18 ans, c’est une stratégie bien plus efficace pour éviter tout dommage», a-t-il soutenu.