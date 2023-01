Accumulation de neige : Quand doit-on déneiger sa toiture?

Les tempêtes et les bordées de neige des dernières semaines ont laissé des accumulations importantes en Mauricie. Est-ce que le moment est venu de déneiger votre toit ?

Plusieurs maisons ont besoin d'un bon coup de pelle pour retirer la neige qui s'est accumulée rapidement sur leur toiture. Comment savoir si votre toit a atteint la capacité maximale de neige qu'il peut supporter?

«Il faut y aller avec la logique. Regardez votre toit si vous voyez qu’il a plus de 2 pieds de neige à certains endroits, commencez à y penser», a expliqué en entrevue Sylvain Garceau, le président de Toiture Mauricie SG.

Il vaut parfois mieux prévenir que guérir. Chaque année, un peu partout à travers le Québec, des toitures succombent à la pression de la neige et s’affaissent. C’est pourquoi M. Garceau suggère de toujours prendre une précaution en déneigeant son toit lorsque nous ne sommes pas certains.

La majorité des citoyens que nous avons rencontrés ont dit ne pas déneiger leur toit. Plusieurs citoyens se sont défendus en disant que leur toit était à pic et que la neige glissait. D’autres disent surveiller, mais ne jamais ressentir le besoin d’intervenir.

Dorénavant, une nouvelle technologie québécoise avertie lorsque la toiture d'un bâtiment doit être déneigée.

«Mesurer en temps réel le stress subi par les structures. Ces capteurs envoient en temps réel des données sur une application web qui va permettre à nos utilisateurs, à nos clients, de voir sur un écran la situation de leur toit chaque heure. On vous donne deux données, la charge réelle et une prédiction sur sept jours», a expliqué le directeur des ventes de Tensio, Nicolas Fortin.

Le Centre Gervais Auto à Shawinigan est muni de cette technologie depuis déjà deux hivers.

«On voit les bénéfices. Ça permet d’une part une lecture plus précise que les méthodes traditionnelles. Les équipes n’ont pas à se déplacer sur place, on peut faire la lecture à distance et ça fait en sorte que c'est plus sécuritaire pour les employés municipaux», a partagé Ève Chamberland, conseillère en communication à la Ville de Shawinigan.

En Mauricie, six bâtiments sont munis de Tensio. Ceux-ci démontrent que la pression des toits dans la région varie entre 50 et 60 %. Si le mois de février ressemble à celui de janvier, il est possible de penser que le moment des déneigements se fera à la fin du mois de février.