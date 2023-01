De nouveaux commerces s'installeront au Grand Marché de Québec

De nouveaux commerces vont s'installer au Grand Marché de Québec dans les prochaines semaines, alors que d'autres prévoient prendre de l'expansion.

C'est le cas de la laiterie Charlevoix qui procède actuellement à un agrandissement de son espace de vente. L'espace supplémentaire permettra la vente de nouveaux produits, notamment des fromages de saison en vrac. La laiterie Charlevoix ouvrira également au début du mois de mars un comptoir-lunch qui proposera différents mets fromagés à déguster sur place ou pour emporter. La Dinette sera donc située à l'entrée est dans le premier kiosque central.

Nouveautés

Dès samedi, les clients du Grand Marché pourront se sucrer le bec chez Les Macarons de Sophie qui y ouvrira sa troisième succursale.

L'entreprise So Dominike Gourmandises établira aussi son domicile au Grand Marché, un peu plus tard en février. Elle sera située dans le local juste à côté de la microbrasserie SNO. So Dominike Gourmandises proposera des pâtisseries aux inspirations new-yorkaises.