Déménagement de Carey Price: «s’il avait le choix, il serait devant le filet»

La décision de retourner dans l’Ouest canadien pour Carey Price ne surprend pas l’ancien vice-président des communications de l’organisation Donald Beauchamp.

«Les joueurs qui ne parlent pas français et qui ne viennent pas d’ici, c’est un peu normal qu’ils retournent chez eux. On peut penser à Andrei Markov qui a joué près de 1000 matchs avec le Canadien et qui a décidé de retourner en Russie par la suite», dit-il en entrevue à TVA Nouvelles.

Une décision qui démontre que Carey Price ne sera pas en mesure de briller à nouveau dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en raison de sa blessure.

«J’ai passé 10 ans avec Carey Price. Le connaissant, s'il avait le choix, il serait en train de garder les buts», mentionne-t-il.

Même si le gardien de but était considéré comme le joueur vedette du CH, M. Beauchamp constate que le sentiment d’appartenance des hockeyeurs est de moins en moins important.

«C’est rare des joueurs comme Bob Gainey et Larry Robinson qui décident de rester au Québec longtemps. On ne voit plus ça aujourd’hui», souligne-t-il.

Carey Price devrait donc écouler les dernières années de son contrat à plus de 4000 kilomètres de Montréal.

