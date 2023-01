Eau potable: Smith demande le raccordement de toutes les fosses septiques

La cheffe de Transition Québec, Jackie Smith, demande des investissements majeurs pour le raccordement de toutes les fosses septiques autour du lac Saint-Charles, pour la protection de l'eau potable.

La conseillère de Limoilou a réagi lundi à l'annonce, la semaine précédente, d'un investissement total de 60 millions $ pour la protection du lac, qui alimente en eau potable 300 000 résidents de Québec.

Les fonds serviront entre autres à remplacer les plus anciennes installations septiques, datant de plus de 30 ans. Or, Mme Smith estime qu'on doit en faire plus.

Raccorder aux égouts

«À l’instar de l’Organisme des bassins versants de la Capitale, [elle] croit que la solution est plutôt de raccorder les maisons concernées au système d'égout de la ville», souligne son cabinet par communiqué.

Elle estime qu'il faut débloquer les montants afin de raccorder au système d'égout municipal «les maisons riveraines et les deux usines d’épuration qui déversent leurs rejets dans le lac».

« Conserver ces fosses septiques parsemées tout autour de la source d’eau potable de 300 000 résidents n’a rien de rassurant. Même neuf, ce type d’installation fuit, puis se dégrade au fil du temps. Au lieu de pérenniser notre source d’eau, on pérennise un problème qui continuera de se poser aux générations futures. »

Plus de 200 millions $?

L'ex-maire Régis Labeaume avait demandé un investissement de 200 millions $ pour l'eau potable. Mais il ne visait pas le raccordement de toutes les installations septiques. Ce montant comprenait le raccordement des usines de traitement du nord à celle de Québec, le raccordement de 900 installations septiques au réseau d’égout, le remplacement de 1000 autres qui ne sont plus conformes et des infrastructures vertes.

Jackie Smith craint que le maire actuel, Bruno Marchand, pellette le problème en avant. «Est-ce qu’on doit comprendre que la ville de Québec change son fusil d’épaule dans ce dossier et repousse au calandre grec (sic) le projet de raccordement sur lequel s’entendent et travaillent experts et organismes de la région depuis plusieurs années? »

Mme Smith n'a quant à elle pas chiffré sa demande.