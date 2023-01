Hémato-oncologie : 700 000 $ investis à l'hôpital de Shawinigan

Plus de 700 000 $ sont investis en hémato-oncologie à l’hôpital de Shawinigan pour répondre adéquatement aux besoins grandissants.

Deux fonctions se séparent un espace à l'hôpital du Centre-de-la-Mauricie à Shawinigan. Au centre, une bâche de plastique qui sert de mur. D'un côté, la physiothérapie, et de l'autre, l'hémato-oncologie. Puis, l'hémato-oncologie aura ses propres locaux l’an prochain.

«Pour l'intimité et pour le contexte, c'est pas idéal pour nos patients», a expliqué l'hémato-oncologue et chef des services d'hématologie et d'oncologie médicale au CIUSSS MCQ, Christian Carrier.

«Un espace convenable est nécessaire pour recevoir les patients», a ajouté la directrice générale adjointe aux programmes de santé physique généraux et spécialisés au CIUSSS MCQ, Christine Laliberté.

C'est qu'en mars 2020, l'hémato-oncologie a cédé son espace à l'urgence, d'abord de manière temporaire. C'est pourtant impossible d'y retourner encore aujourd'hui.

«Compte tenu du fait que les mesures de prévention et de contrôle des infections doivent demeurer, donc garder un espace de deux mètres entre les patients, on n'a pas eu le choix que de se tourner vers une autre solution», a fait valoir Mme Laliberté.

Cohabiter avec les services de physiothérapie représente un défi pour assurer des services optimaux, surtout pour une clientèle vulnérable.

«Actuellement on est un peu en camping», a imagé le Dr Carrier. «L'aménagement des lieux n'a pas été prévu pour une clinique d'hémato-oncologie», a-t-il dit. Les patients reçoivent alors de bons soins, mais «ce n'est pas idéal», a rétorqué l'hémato-oncologue.

Les usagers pourront retrouver une plus grande intimité. Pour les employés, ça veut aussi dire être en mesure d'offrir plus de soins, moins de déplacements, et avoir un accès plus rapide aux équipements de base.

Le projet est évalué à un peu plus de 700 000 $. À eux deux, Desjardins et la Fondation de la santé et des services sociaux de l'Énergie assument un peu plus des deux tiers de la facture, soit 500 000 $.

«On a été interpellés par l'urgence d'agir dans ce dossier-là», a assuré la directrice générale de la Fondation de la SSS de l'Énergie, Amélie Vallée.

D'ailleurs, la majorité des activités de la fondation seront dédiées au projet pour l'hémato-oncologie cette année. Il sera possible de contribuer avec l'encan, la randonnée ou encore les barrages routiers pour ne nommer que ceux-là.

Le nouvel espace qui devrait voir le jour en 2024 pourrait aussi servir à d'autres fonctions en cas d'urgence. Ainsi, un autre service pourrait utiliser les installations temporairement s'il est nécessaire de la faire, ce qui assure la pérennité de ces nouveaux locaux pour les prochaines décennies, selon le Dr Carrier.