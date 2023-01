La CAQ demande la démission de la représentante spéciale de la lutte contre l’islamophobie

Le ministre Jean-François Roberge réclame la démission de la représentante spéciale de la lutte contre l’islamophobie au Canada, Amira Elghawaby, en raison des propos «odieux» qu’elle a tenus à propos des Québécois par le passé.

«Au nom du gouvernement, je lui ai demandé de retirer ses propos et de s’excuser. Or, elle n’a fait que tenter de justifier ses propos odieux. Ça ne passe pas. Elle doit démissionner et si elle ne le fait pas, le gouvernement doit la démettre sans délai», a exprimé le ministre des Relations canadiennes, Jean-François Roberge, dans une déclaration écrite.

Écoutez la rencontre Lisée - Mulcair avec Jean-François Lisée, chroniqueur politique et Thomas Mulcair, analyste politique au micro de Richard Martineau sur QUB radio :

Le gouvernement Trudeau est dans l’eau chaude depuis la nomination de la militante et ex-journaliste Amira Elghawaby au poste de représentante spéciale de la lutte contre l’islamophobie, jeudi dernier. Au Québec, cette nomination ne passe pas, car Mme Elghawaby avait écrit en 2019 que les Québécois semblaient «influencés par un sentiment antimusulman», dans l’Ottawa Citizen.

Dans un message publié sur Twitter vendredi, Mme Elghawaby a soutenu qu’elle «ne pense pas que les Québécois sont islamophobes», et que ces propos faisaient référence à un sondage sur la loi 21.

Je ne crois pas que les Québécois sont islamophobes ; mes commentaires passés faisaient référence à un sondage au sujet de la loi 21. Je travaillerai avec les partenaires de toutes les provinces et régions pour m'assurer que nous combattons directement le racisme. — Amira Elghawaby (@AmiraElghawaby) January 27, 2023

Plus de détails à venir...