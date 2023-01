La vie de policiers de la SQ en danger en cas de collision?

Un branchement non conforme du système de communication dans les véhicules d’urgence de la Sureté du Québec mettrait la vie de ses occupants en danger en cas de collision.

• À lire aussi: Vieillissement de sa flotte: la SQ n'a pas d'autres solutions

• À lire aussi: Pièces qui tombent ou se brisent: l'état de la flotte d'auto-patrouilles de la SQ inquiète

La Sûreté du Québec (SQ) rencontre encore des problèmes avec la gestion de sa flotte de véhicules d'urgence.

Un branchement ,non conforme au devis, du système de télécommunication RENIR fait peser un risque pour la sécurité des occupants d'auto-patrouille en cas de collision.

Le câble coaxial, installé côté passager, pourrait obstruer le déploiement des coussins gonflables latéraux.

La déficience a été découverte sur les véhicules de la flotte de la SQ à Shawinigan récemment équipée du système RENIR.

Le problème pourrait toucher d'autres voitures de la SQ dotée du même équipement un peu partout au Québec.

«C'est une installation qui est déficiente qui est très dangereuse puisqu'elle prive de la sécurité passive, mais également , s'il y avait déploiement du sac, le câble pourrait blesser les occupants et pas seulement le passager. Ça peut être le conducteur et aussi lorsqu'il y a transport de détenus » a expliqué Jacques Painchaud, président de l' Association des policiers et policières provinciaux du Québec (APPQ).

L'association a porté plainte à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Une cellule de crise a été formée et un plan de contingence a été établi pour corriger le plus rapidement possible le problème.

En novembre dernier, TVA Trois-Rivières rapportait que l'état de vieillissement de la flotte de la Sûreté du Québec commençait à être préoccupant.

Ainsi, le mois suivant, une sérieuse défectuosité du système de freinage des modèles Ford Taurus 2014 à 2016 a été décelée forçant l'immobilisation et la réparation de 200 véhicules.

Ce n'est toutefois pas avant, selon ce qu'on rapporte, qu'une policière d'un détachement des Laurentides se retrouve soudainement privée de freins.

Elle a pu immobiliser son auto-patrouille en actionnant le frein d'urgence.

«Vous comprendrez que c'est la raison pour laquelle les membres de la SQ sont exaspérés d'avoir une flotte de véhicules déficiente et qu'on relève problème après problème chaque mois», s’est plaint le président de l'APPQ.

Les policiers viennent de déposer à cet effet un grief collectif. Un grand nombre d'auto-patrouilles ont dépassé leur durée de vie utile et roulent avec plus de 200 000 kilomètres au compteur.

Pour rappel, le budget de la SQ représenterait environ 1,1 milliard $.