Le 3e lien ne serait pas une entrave à la lutte à l'étalement urbain, selon la ministre des Affaires municipales

Alors qu'elle amorce sa tournée des régions du Québec dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la nouvelle Politique nationale en architecture et en aménagement du territoire (PNAAT), la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a mentionné qu'elle ne voit pas dans le troisième lien une entrave à la lutte à l'étalement urbain.

«Se déplacer de centre-ville à centre-ville, est-ce que c'est vraiment de l'étalement urbain, a mentionné l'ex-ministre de l'Habitation en entrevue à TVA Nouvelles. Il faut bien réfléchir, la densification peut être importante, mais on va mieux habiter le territoire. On veut savoir où et comment bien se déplacer et on va aller à l'écoute du milieu.»

Rappelons que la PNAAT s'articule autour de quatre axes dont celui «d'un aménagement qui préserve et met en valeur les milieux naturels et le territoire agricole».

D'ailleurs, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, participera bientôt à un débat avec le député solidaire de Taschereau, Étienne Grandmont, sur la question de l’étalement urbain et le projet de troisième lien.

Écoutez l'entrevue complète avec la ministre des Affaires municipales dans la vidéo ci-dessus.