Les augmentations de salaire pour 2023 coûteront cher aux entreprises

Les entreprises canadiennes prévoient allouer un budget supplémentaire de 1,4 % en moyenne en 2023 pour financer les augmentations salariales qu’elles devront verser à leurs employés.

Selon l’enquête menée par l’entreprise Normand Beaudry, les budgets moyens au Canada s’annoncent aussi supérieurs aux prévisions initiales. Le Québec et l’Ontario présentent les budgets révisés totaux les plus élevés au pays.

Les organisations répondantes prévoyaient affecter 3,8 % de leur budget avant l’été aux augmentations de salaire à 4,2 % cet automne, en excluant les gels.

Parmi les raisons évoquées pour mettre la main dans leur poche dans le but d’augmenter les salaires de manière plus importante, les entreprises citent les ajustements en fonction du marché, la fidélisation des employés qui ont des rôles stratégiques ou cruciaux et la fidélisation des employés qui seraient susceptibles de démissionner.

«Ces résultats indiquent que, malgré des conditions économiques volatiles, les organisations prévoient utiliser leurs budgets annuels d’augmentations salariales comme un élément clé de leur stratégie de gestion des talents dans un marché de l’emploi extrêmement compétitif», a indiqué l’organisation Normand Beaudry, dans un communiqué.

Plus de 440 organisations réparties à travers le Canada ont participé au sondage éclair mené à la fin de 2022.