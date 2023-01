Réduire la paperasse équivaudrait à l’ajout de 1684 médecins

Les médecins québécois consacrent collectivement environ 4,4 millions d’heures par année aux tâches administratives superflues, selon un nouveau rapport de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

Le document intitulé «Les patients avant la paperasse» publié lundi montre qu’à l’échelle du pays, les médecins canadiens consacrent collectivement environ 18,5 millions d’heures par année à la paperasserie. L’Ontario (6,8 millions d’heures) arrive en tête de ce triste constat, tandis que la Colombie-Britannique (2,6 millions d’heures) se trouve à la troisième place.

Le terme «paperasserie» désigne les tâches administratives jugées superflues, qui ne nécessitent pas l’expertise clinique d’un médecin (qui pourrait donc être fait par quelqu’un d’autre) ou qui sont carrément inutiles et pourraient être éliminées.

En plus d’être une cause de fatigue et d’épuisement professionnel, «ces tâches nuisent aux soins en réduisant le temps que les médecins peuvent consacrer à leurs patients et le nombre de nouveaux patients qu’ils pourraient prendre en charge», peut-on lire dans le document

Réduire le fardeau administratif, une priorité

Les estimations de la FCEI se basent sur les données d’une étude menée en 2020 en Nouvelle-Écosse. À la suite de ce rapport, le pays s’est engagé à réduire le fardeau administratif de ses médecins de 10 %, soit d’environ 50 000 heures, l’équivalent de 150 000 consultations d’ici 2024.

Selon la FCEI, en se donnant ce même objectif (-10 %), le Canada pourrait faire un gain de temps équivalant à 5,5 millions de consultations par année.

Au Québec, le nombre total de consultations qui pourraient être prévues annuellement en éliminant la paperasserie des médecins atteindrait environ 13,2 millions. Ce gain de temps équivaudrait à l’ajout de 1684 médecins au système de santé québécois, et 7052 médecins à l’échelle du pays.

Mesurer pour se fixer un objectif

«La réduction du fardeau administratif des médecins constitue un moyen concret et mesurable que peuvent prendre les gouvernements», a estimé la FCEI.

Elle recommande notamment que d’autres administrations provinciales et territoriales, en collaboration avec leurs associations de médecins respectives, quantifient ce fardeau administratif afin de pouvoir se fixer des objectifs de réduction. Puis, confier ces tâches jugées superflues à un groupe ou une personne qui dispose des ressources pour les accomplir.