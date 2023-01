Un ex-député s'oppose au changement de nom d'une circonscription

Ex-député de Manicouagan de 1988 à 1993, Charles Langlois souhaite que le nom de la circonscription qu’il a représentée pendant neuf ans à Ottawa conserve son nom.

Il est favorable à l’ajout d’un terme reflétant la présence autochtone, mais s’oppose au nom qui est actuellement privilégié par les fonctionnaires fédéraux : Manicouagan-Uapishka-Kawawachikamac.

«Le nom est long» a-t-il indiqué.

Charles Langlois croit qu’il serait plus approprié d’accoler à Manicouagan le terme Nitassinan, nom désignant le territoire traditionnel des Innus.

«Qu’on veuille y rattacher une consonance pour reconnaître la présence innue sur le territoire, je suis bien d’accord avec ça. Mais il faut que le nom soit quand même court et que les gens s’identifient bien au nom. Moi, je n’hais pas le mot Nitassinan parce que les Innus l’utilisent, ça décrit le territoire.»

La députée bloquiste de Manicouagan, Marilène Gill, soulève depuis déjà quelques temps l’idée d’accoler le mot Nitassinan à la circonscription. Même si elle affirme ne pas avoir de préférence, elle donne une dernière chance à cette suggestion en demandant à ses électeurs, via un sondage, s’ils préféreraient que la circonscription se nomme Côte-Nord-Nitassinan.

«La Côte-Nord, c’est la région administrative. Je dois vous dire que quand je vais à l’extérieur, je dis que je suis la députée de la Côte-Nord. Souvent, c’est plus facile pour les gens de situer notre circonscription», a indiqué Marilkène Gill.

Cette nomination éliminerait le terme Manicouagan qui est surtout associé à la région de Baie-Comeau et la MRC qui en fait partie.

«Déjà, des gens m’interpellaient. Manicouagan, on trouve ça beau. On aime quand même le nom mais nous en Haute-Côte-Nord, on a l’impression que c’est la MRC. Il y a une certaine confusion», a précisé la députée.

Pour Charles Langlois, le nom Manicouagan doit survivre.

«Les gens s’identifient à Manicouagan depuis toujours. Pourquoi l’enlever?», s’est-il questionné. «La Côte-Nord, ça réfère à partir du Saguenay jusqu’à Blanc-Sablon alors que le comté commence à l’ouest de Baie-Comeau. Je garderais Manicouagan dans le nom du comté, définitivement», a-t-il indiqué.

Les audiences publiques qui se sont tenues l’automne dernier sur le changement de nom de la circonscription de Manicouagan n’a suscité que peu d’intérêt des citoyens.

Au cours des prochaines semaines, les députés de la Chambre des communes pourront manifester leur opposition.

C’est en septembre prochain que le nouveau nom de la circonscription pourrait être officialisé.