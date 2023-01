Un garçon de 11 ans battu par deux adolescents

Trois jours après que son fils de 11 ans ait été victime d'une agression, une mère de famille du quartier Saint-Élie, à Sherbrooke, est toujours aussi troublée, et espère que les fautifs seront appréhendés.

Le fils d’Isabelle Gadbois a été attaqué de dos par deux adolescents, vendredi dernier, sur l’heure du dîner, alors qu’il marchait de l’école à la maison. Selon la mère de famille, les suspects ont asséné des coups de bâton de hockey derrière les genoux et les mollets de son enfant, jusqu’à ce que celui-ci ne tombe au sol. Les suspects ont pris la fuite, lorsqu’une voiture est arrivée dans le secteur.

«Les émotions sont assez intenses et viscérales au niveau de la colère, des sentiments d’impuissance et de l’incompréhension. C’est une violence qui est gratuite», s’est désolée Isabelle Gadbois.

Heureusement, le garçon n'a pas été blessé gravement, mais les derniers jours ont été une montagne russe d'émotions. Celui-ci reçoit le soutien psychologique nécessaire de la part de l’école et du CAVAC. Pour un certain temps, le fils d’Isabelle Gadbois préfère ne plus se rendre à pied à l'école.

«Il faut que ces jeunes-là, avec un appel à la population, qu’on arrive à les identifier. D’abord, ils doivent répondre de leurs gestes. 15 ou 16 ans, on comprend ce qui est bien ou mal, croit Isabelle Gadbois. Mais on ne veut pas non plus une chasse à la sorcière. Au-delà de l’encadrement, ces jeunes-là ont besoin d’aide.»

Une enquête est menée actuellement par le Service de police de Sherbrooke. Aucun suspect n’a été appréhendé pour le moment. La conseillère municipale du district de Saint-Élie, Christelle Lefèvre, a également été avisée. Un comité de vigie avait été lancé, dans le quartier, durant la pandémie, à la suite d’une augmentation des méfaits et de certains gestes d’incivilité. L’agression qui s’est produite vendredi dernier relancera les discussions du comité au cours des prochaines semaines.