Un ourson en peluche sur Mars?

Des scientifiques qui étudient la surface de Mars ont récemment découvert une drôle de forme sur la planète rocheuse.

Dans une image partagée le 25 janvier par l'Université de l'Arizona, on peut voir ce qui semble être le visage d'un énorme ours en peluche. La forme possède deux yeux globuleux, un nez en forme de bouton et une bouche retroussée qui semble sourire à la caméra de Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA.

Selon l'Université de l'Arizona, cette photo d'un étrange assortiment de formations géologiques a été prise le 12 décembre 2022, alors que le MRO naviguait à environ 251 kilomètres au-dessus de la planète.

Il ne s'agit probablement que d'une colline brisée au centre d'un ancien cratère, selon une déclaration publiée sur le blogue de l'appareil photo HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) de l'Université de l'Arizona.

Ceux qui regardent les images captées par le MRO peuvent distinguer le visage d'un ours émerger d'une collection de roches et de crevasses poussiéreuses grâce à un phénomène appelé paréidolie, une tendance psychologique qui amène les gens à trouver une signification dans des images ou des sons aléatoires.