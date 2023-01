Une oeuvre olfactive dans l'Espace Riopelle

Est-ce que les œuvres d'art ont des odeurs? Il semblerait que oui. Le Musée national des Beaux-Arts du Québec (MNBAQ) a dévoilé un nouveau projet pour lequel votre odorat sera mis à contribution.

Dans le cadre de la construction de l'Espace Riopelle, un nouveau bâtiment qui verra le jour à la fin de l'année 2025 ou début de 2026 et qui accueillera une immense collection des œuvres de Riopelle, on pourra vivre une expérience visuelle et olfactive.

Photo MNBAQ

Dans ce nouveau bâtiment, une pièce sera entièrement consacrée à la toute dernière œuvre du peintre québécois, L’hommage à Rosa Luxemburg. C’est une toile de 40 mètres de long divisée en 30 tableaux.

Pour bonifier l’expérience, le MNBAQ a fait appel à François Chartier, spécialiste en arômes. Les visiteurs pourront donc découvrir la toile avec leurs yeux, mais aussi avec leur nez.

Photo courtoisie

« Riopelle a mis des oies qui avaient été chassées, il a fait des pochoirs avec des oies. On voit des clous, on voit des souris, on voit des sarcelles, des petits oiseaux, on voit des fougères, on voit la biodiversité de L’Isle-aux-Grues. Il y a moyen de mettre ça en arômes, de faire sentir la fougère aux gens, de faire sentir un peu plus loin que la fougère, de faire sentir les battures à l’automne » explique François Chartier, sommelier et spécialiste en arômes.

Il pourrait aussi y avoir des odeurs de peinture, d’huile, et même de neige. Ce sont des vaporisateurs qui seront installés dans la pièce.

Photo, Les Architectes FABG

« On est en train d’en dessiner des nouveaux pour les adapter à l’Espace Riopelle. La toile qui sera installée dans un cercle et les visiteurs vont venir dans le milieu pour interpréter la toile comme s’ils étaient une cage de cheval, comme Riopelle voyait les oies à L’Isle-aux-Grues. Ça va venir du plancher, du plafond, du centre, on verra, c’est déjà sur papier. »

Photo MNBAQ

Les odeurs et le concept sont développés au Chartier World Lab à Barcelone. L’ouverture de l’Espace Riopelle est prévue pour la fin de l’année 2025 ou début 2026.