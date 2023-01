Une partie du Vieux-Québec piétonne cet été

La Ville de Québec rendra piétonne toute une zone du Vieux-Québec, cet été, où les voitures ne seront plus les bienvenues, dans le cadre d’un projet-pilote qui durera un mois et demi, avec contrôle par des agents de sécurité pour les résidents et interdiction des bus touristiques.

Dans sa volonté de faire plus de place aux piétons, l'administration Marchand interdira la circulation dans tout le «quartier latin», soit les rues comprises dans le périmètre situé devant l'hôtel de ville et délimité par les rues Côte du Palais, Saint-Jean, Côte de la Fabrique, de Buade, Port-Dauphin et Remparts.

À noter que ces dernières artères demeureront accessibles.

Deux points de contrôle seront implantés, au coin de la rue Sainte-Famille et Remparts et Couillard et Saint-Jean. Là, un agent de sécurité actionnera un bollard rétractable manuellement et laissera passer les résidents, qui devront détenir un permis. Les transporteurs qui ont affaire dans la zone devront obtenir un permis temporaire.

Le projet-pilote durera du 4 juillet au 18 août, de 11h à 24h.

La Ville a étudié la possibilité de rendre tout le secteur intra-muros piéton. Mais la difficulté était grande, a indiqué le directeur du bureau des Transports, Marc des Rivières.

«Le défi est très, très grand parce qu’il faut réinventer essentiellement le Vieux-Québec.» Cela impliquerait le retrait de tous les stationnements et revoir le modèle pour les hôtels, les institutions d'enseignement, la garderie et les commerces. Le scénario choisi est le «plus facile à réaliser».

« On veut des modalités simples et des impacts faibles pour la première année. »

Parallèlement, les autobus touristiques seront refusés dans le Vieux-Québec, cet été, sauf ceux qui desservent un hôtel. Le chantier de la rue Buade, qui débutera en avril, les forcera à se stationner sur Honoré-Mercier, plutôt que devant le Château Frontenac.

Des élargissements de trottoirs sont aussi prévus sur Saint-Louis et sur Saint-Jean.

Plus de détails à venir...