L’annonce de l’ajout d’un tableau de bord au ministère de la Famille est une bonne nouvelle, croient les jouteurs, même s’il amène un débat plus grand sur le système des CPE.

• À lire aussi: Un tableau de bord pour suivre l’état du réseau des services de garde

Pour Elsie Lefebvre, il est clair que ce tableau de bord sera utile, entre autres au niveau de la transparence.

«Je pense que ce sont d’excellentes nouvelles», dit-elle, précisant qu’il s’agit d’un pas dans la bonne direction pour réduire l’iniquité d’accès aux places en garderie.

Selon Mathieu Bock-Côté, même s’il est possible d’avoir certaines réserves sur le réseau des CPE, celui-ci doit absolument être universalisé.

«Dans la mesure où on pense que ce système doit être poursuivi, qu’il soit universalisé, va de soi», estime-t-il.

La pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la petite enfance pourrait cependant venir compliquer les objectifs de la CAQ.

Pour Elsie Lefebvre, la situation est comparable à celle des préposés aux bénéficiaires puisqu’il s’agit d’un emploi typiquement féminin.

«Est-ce qu’on tolère que des emplois à prédominance féminine soient moins payés, donc soient moins attractifs?», questionne la jouteuse.

Pour Luc Lavoie, la solution au problème est claire : il faut donner un salaire compétitif.

«Tu veux avoir 18 000 personnes? Paie-les, elles vont être là», lance-t-il.

À cela, Mathieu Bock-Côté ajoute que la société est «surfiscalisé», et qu’elle n’a pas les moyens de subventionner à sa juste valeur tous les programmes sociaux nécessaires.

«J’ai quelques réserves à cette idée qu’il faut toujours multiplier jusqu’à ce qu’il n’en reste presque plus dans nos poches», affirme le jouteur.

Elsie Lefebvre tient tout de même à préciser que les Québécois devraient être fiers du réseau des CPE puisqu’ils contribuent grandement à l’éducation des enfants.

«Ça va mener à la réussite scolaire et créer une société plus riche, pour créer plus d’emplois, de richesses, et d’impôts pour pouvoir le redistribuer. Même le Canada a décidé de créer un système de CPE», souligne-t-elle.