Washington et Séoul vont organiser des exercices de simulation axés sur d'éventuelles menaces nucléaires

Les États-Unis et la Corée du Sud mèneront des exercices de simulation axés sur les menaces nucléaires, a déclaré mardi le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

• À lire aussi: Les États-Unis ne donneront pas d’avions de combat F-16 à l’Ukraine, assure Joe Biden

• À lire aussi: Le chef de l'OTAN demande à Séoul d'«intensifier» son aide à l'Ukraine

Washington et Séoul conduiront «des exercices à partir de scénarios de plus en plus complexes [portant] sur les menaces nucléaires dont la péninsule fait l’objet», a écrit M. Austin dans une tribune publiée par l’agence de presse Yonhap.

M. Austin se rend pour la troisième fois à Séoul en tant que secrétaire à la Défense. Il rencontrera son homologue sud-coréen, Lee Jong-sup, ainsi que le président Yoon Suk-yeol.

Sa visite a pour objectif d’approfondir la coopération entre les deux pays, de discuter les défis en matière de sécurité et de réaffirmer combien «l’engagement américain élargi en matière de dissuasion auprès de la République de Corée est inébranlable», a précisé M. Austin.

Les tensions militaires dans la péninsule sud-coréenne se sont fortement accrues en 2022, avec des essais d’armement fréquents, notamment de son missile balistique intercontinental le plus avancé, qui vont à l’encontre des sanctions internationales.

En outre, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a récemment jugé nécessaire l’augmentation «exponentielle» de l’arsenal nucléaire de Pyongyang, et, l’an dernier, a qualifié d’«irréversible» le statut de puissance nucléaire du Nord.