5 services que la SAAQ ne pourra offrir d’ici le 20 février

Depuis le 26 janvier dernier et jusqu’au 20 février prochain, les services en ligne de la Société de l'assurance automobile du Québec font peau neuve. Voici cinq services qui ne seront pas offerts par la SAAQ durant cette période.

1. Remplacer une plaque d’immatriculation

Depuis le 26 janvier dernier, on ne peut plus faire remplacer une plaque d’immatriculation endommagée ou dont la pellicule réfléchissante se décolle. On pourra à nouveau le faire le 20 février prochain, tant en ligne qu’en succursale, indique Gino Desrosiers, porte-parole de la SAAQ.

2. Immatriculer un véhicule

Entre le 26 janvier et le 19 février inclusivement, aucun véhicule ne pourra être immatriculé en centre de services, ce qui veut dire que les particuliers ne pourront pas se vendre des véhicules entre eux. Les acheteurs pourront cependant continuer de se procurer une voiture chez les concessionnaires.

3. Certificat d’exemption de pneus d’hiver

Les snowbirds qui ont besoin d’un certificat d’exemption de pneus d’hiver pour aller en Floride devront aussi patienter au 20 février. La SAAQ a par ailleurs confirmé au Journal lundi qu’il sera bientôt possible de l’obtenir dans un centre, mais que le service en ligne ne sera pas disponible maintenant.

4. Fin de saisie de véhicule

Les automobilistes qui veulent aviser la fin de saisie de leur véhicule devront attendre au 20 février prochain. « Dans des cas d’exception, si on a un ordre de la cour, on pourra le faire », a expliqué le porte-parole de la SAAQ Gino Desrosiers.

5. Remisage de véhicule

Il ne sera plus possible de remiser son véhicule pour éviter de payer ses immatriculations durant cette période. « Par exemple, ceux qui mettent leur moto ou leur décapotable à l’abri l’hiver seront touchés », souligne la SAAQ.