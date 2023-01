Dans les coulisses d’une opération déneigement de la Ville de Québec

Les équipes de déneigement de la Ville de Québec étaient au travail dans la nuit de lundi à mardi, après une accumulation d'une quinzaine de centimètres de neige au cours de la fin de semaine.

La Ville a ouvert aux médias les portes de son garage municipal de l'avenue De Lestres, permettant aux journalistes d’assister à toutes les étapes de l’opération.

Environ 1700 employés et 1300 véhicules étaient à l’œuvre entre 20 h et 7 h pour déneiger 2400 km de rue et 1300 km de trottoirs. Cela représente environ 55 % du territoire de la Ville. Des entreprises privées s’occupent des 45 % restants à déneiger.

Lors de chaque opération déneigement, ce sont entre 300 et 400 véhicules qui doivent être remorqués pour permettre aux équipes de faire leur travail.

«On a 46 remorques qui sont sur le territoire qui se répartissent le travail», a expliqué le directeur de la division déneigement à la Ville de Québec, Éric Grondin. «On essaie d’aller porter les autos le plus près possible de l’endroit où on les a prises pour être capable d’aller en chercher une autre et de fonctionner.»

Un budget de 77 millions $ est consacré au déneigement pour la saison 2022-2023. La Ville souhaite se tourner vers la technologie pour améliorer ses opérations.

«Dans l’avenir la télémétrie va nous permettre d’avoir des opérations encore plus efficaces pour nos équipes», a mentionné le vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec et responsable du déneigement, Pierre-Luc Lachance. «Quand on va être capable d’avoir un suivi avec les systèmes informatiques, nécessairement s’il y a des informations à donner en temps réel aux équipes, ça va être beaucoup plus simple.»

En vidéo : Danny Côté a assisté à l’opération de déneigement la nuit dernière, voyez comment cela se passe sur le terrain.