EN VIDÉO | Une entraineuse de basket-ball se fait passer pour une enfant de 13 ans lors d’un match

L’entraineuse de basket-ball d’une école secondaire en Virginie, aux États-Unis, a été licenciée après s'être fait passer pour une joueuse de 13 ans lors d'un match.

Arlisha Boykins, âgée de 22 ans, entraineuse adjointe de l'équipe de basket-ball junior féminine de l'école Churchland à Portsmouth, a enfilé la tenue des «Truckers» alors qu'une élève-athlète de l’équipe était en déplacement pour un tournoi, ont déclaré les parents de cette dernière à WAVY TV 10.

Dans la vidéo du match du 21 janvier, on peut voir Mme Boykins porter un maillot noir figurant le n°1 pour Churchland alors qu'elle participait au match.

Mme Boykins, qui se mesurait à des filles de 14 et 15 ans, a réalisé un blocage et s'est dirigée vers le panier pour un marquer un point. On l'a également vue interagir avec l'équipe, tirer des lancers francs et, à un moment donné, plonger dans les tribunes pour récupérer un ballon perdu.

«Les entraineurs prêchent toujours aux enfants l'intégrité et ce genre de choses, alors j'ai été choqué», a déclaré le père de la jeune fille de 13 ans ayant été personnalisé, qui a demmandé des excuses.