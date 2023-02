Fin de la vaste consultation sur le futur quartier Aleris

C'est sans doute la plus grande consultation publique jamais organisée par la ville de Trois-Rivières qui prend fin, alors que la ville voulait initialement permettre à ses citoyens d'avoir leur mot à dire et d'orienter le développement résidentiel et commercial à venir de l'ancien site industriel Aleris.

Un sondage avait été effectué en mai 2022. Trois ateliers réunissant des participants présélectionnés ont suivi.

Enfin, la ville a reçu quatre mémoires. Le bilan de la consultation sera fait lors d'une assemblée publique en avril.

«Il y a vraiment eu une vaste démarche de consultation qui a été organisée dans l'objectif de rêver et de venir encadrer le futur quartier urbain durable sur le site de l'ancienne usine Aleris. Ce n'est pas tous les jours que les citoyens et citoyennes ont l'opportunité d'imaginer un quartier comme ça. Donc on est très satisfaits de la démarche», a résumé Mikaël Morrissette, porte-parole de la Ville de Trois-Rivières.

Le début de la construction du nouveau quartier n'est toutefois pas pour tout de suite. La dernière phase de restauration environnementale doit commencer cette année au coût de 17,5 millions de $. Elle se prolongera jusqu'en 2028.

La Ville croit tout de même qu'il n'est pas trop tôt pour se préparer. «Malgré le fait que ça se trouvera dans plusieurs années, la Ville de Trois-Rivières, au moment où ce sera prêt à être déployé, souhaiterait être prête sur le plan des outils règlementaires comme par exemple le type d'usages ou le genre de bâtiment», a ajouté Mikaël Morrissette.