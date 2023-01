Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin sur Vrai: avancer «Avec pas de plan!»

L’année 2022 de Guillaume Lemay-Thivierge et d’Émily Bégin a été pour le moins rocambolesque. Avec l’intention de revenir à l’essentiel et d’être complètement indépendants en matière de ressources, le virage au minimalisme ne s’est pas fait exactement comme dans les plans.

Un soir sur le plateau de l’émission «Chanteurs masqués», Guillaume, dans l’impulsion du moment, a acheté la coquille d’une minimaison mobile sur Kijiji. Il a toute de suite appelé son ami, et ancien voisin, Jason Roy Léveillée pour qu’il réserve de l’équipement de tournage et filme la réaction d’Émily quand il lui annoncerait leur nouvelle acquisition.

Le hic, c’est que le couple venait d’entamer des démarches pour se faire construire un chalet sur mesure de 1800 pieds carrés par étage, sur une presqu’île accessible seulement par bateau. Les plans initiaux du majestueux chalet ont malheureusement rapidement pris le bord et la technologue Nathalie St-Martin est retournée à la planche à dessin pour concevoir l’espace de 200 pieds carrés (neuf fois plus petit) de la minimaison.

Et comme la municipalité, située près de Mont-Tremblant, dans les Laurentides, exigeait un minimum de superficie d’implantation supérieure à cette dimension, il a fallu encore une fois revoir les plans pour agrandir le chalet, reconsidérant même la nécessité de garder et transporter par barge la coquille de la minimaison.

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

En parallèle, le couple s’est procuré une maison centenaire aux abords de la rivière des Mille-Îles, à Laval, qu’il a entrepris de rénover pour en faire une maison-studio, dans laquelle il voulait entre autres tourner ses segments pour l’émission «Si on s’aimait». Le couple a, à ce propos, confié avoir vendu cette propriété à la fin de l’année.

Mêlés à tout ça les projets professionnels (les tournages de la saison 4 de «Si on s’aimait», «Chanteurs masqués», les représentations de la pièce «Annie»), et les enjeux de construction.

«On a eu toutes les formes de dépassements (budget et temps), le manque de matériel et de main-d’œuvre, les commandes qu’on devait annuler et recommencer. On ne faisait que ça appeler ici et là; annuler et faire de la gérance. Les journées de tournage, c’était là où c’était le plus mouvementé d’ailleurs», a expliqué Guillaume Lemay-Thivierge.

Entretemps, les plans ont de nouveau changé puisque le couple a confirmé à l’Agence QMI que leur chalet avait finalement une superficie de 215 pieds carrés.

«L’année 2022, on a fini ça [cernés]», a raconté en rigolant Émily Bégin. «Dieu merci, on a fini ça par un bel événement qui est notre mariage et après on est parti en voyage de noces. On voudrait retourner en Grèce et on devrait y faire la saison 2 juste pour nous voir triper», a-t-elle ajouté en riant.

«Mais on a été bons; on aurait pu se pogner plus là-dedans. Ça fait huit ans qu’on est ensemble et on a déménagé huit fois. On est passés par des déménagements, des rénovations, de la construction, un enfant; je pense qu’on est pas mal solides, mais là en 2023, je ne m’embarquerais pas dans de grosses constructions», a-t-elle observé.

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Quête d’authenticité

L’émission réalisée par Jason Roy Léveillée, parfois étourdissante, montre le couple tel qu’il est, et ne fait pas dans la mise en scène. La complicité d’Émily et de Guillaume, qui donnent un accès presque sans filtre à leur intimité, transperce l’écran.

«Émily et moi, quand on écoute la télé et qu’on voit que quelque chose est "stagé" ça nous fait décrocher. En proposant ce projet-là, on s’est entendus pour ne pas essayer d’être "cute" à la télé. On voulait juste être honnêtes et transparents», a fait savoir Guillaume Lemay-Thivierge.

Tournée tout au long de l’année 2022, de l’hiver à l’été, «Avec pas de plan!», qui se décline en huit épisodes, est maintenant disponible sur Vrai.

Des plans pour une deuxième saison

Sans en avoir obtenu le feu vert des producteurs et diffuseurs, Émily et Guillaume ont déjà des plans pour une deuxième saison d’«Avec pas de plan!», où ils voudraient aller vers autre chose, a-t-il dit à l’Agence QMI. «Peut-être de la rénovation, mais pas aussi complexe. On est plus dans la découverte d’une région du Québec, loin», a confié Guillaume Lemay-Thivierge.

«Et s’il y a une saison 2, on voudrait presque avoir les micros [autour du cou] comme dans les téléréalités, pour être toujours prêts. Et pareil pour les caméras; que ce soit en mode documentaire, caméra à l’épaule, pour que ce soit encore plus rapide et vrai», a ajouté Émily.