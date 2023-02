Il dépense 1000$ en nourriture sur le cellulaire de ses parents

Un couple du Michigan, aux États-Unis, a appris à ses dépens à verrouiller les applications d’achat sur leurs appareils mobiles avant de laisser leur fils les utiliser.

Leur garçon de six ans a dépensé près de 1000$ en nourriture sur l’application de livraison de nourriture GrubHub sans le dire à ses parents.

«Ce sont des piles et des sacs de nourriture qui sont déposés à la porte», explique Keith Stonehouse, le père du garçon.

Keith et sa conjointe Kristyn n’avaient aucune idée de qui avait bien pu commander toute cette nourriture, jusqu’à ce qu’ils finissent par apostropher un des livreurs.

«Et j’ai dit : “Qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi vous m’apportez de la nourriture ?” Il m’a dit : “Je ne sais pas, vous avez commandé du shawarma?” Non. Oh!»

C’est à ce moment que le déclic s’est produit.

Keith se rappelle avoir laissé Mason, son fils de six ans, jouer avec son téléphone avant de le coucher.

«Je pense que j’ai laissé l’application ouverte et qu’il l’a vue quand il jouait avec mon téléphone et il a commencé à se déchaîner. Il a passé plusieurs commandes, des frites au chili et au fromage, des wraps pita au poulet. Il a commandé plusieurs commandes de ça. Plusieurs commandes de crème glacée, de pizzas», explique le père.

Au total, Mason a commandé pour près de 1000$ en nourriture.

Heureusement, leur banque a été en mesure de bloquer certaines transactions, car elle craignait que la carte de crédit ait été fraudée.

Keith dit qu’il a dû prendre de grandes respirations avant d’aller parler à Mason, essayant de trouver un moyen de lui expliquer que cette nourriture coûte de l’argent.

«Je pense qu’il a compris quand nous avons pris son argent pour essayer d’en rembourser une partie, comme une leçon. Je sais ce que cet argent dans ta tirelire représente pour toi. Donc ce n’est qu’une fraction de ce que tu as dépensé», souligne Keith.

Gageons que Mason n’est pas près de pouvoir à nouveau jouer sur le cellulaire de ses parents.