Améliorer l’attente dans les urgences: «Je l’espère, car ma mère est morte»

Voici ce que des Québécois sondés par TVA Nouvelles pensent du nouvel outil internet qui permet de connaître le véritable temps d’attente dans les urgences du Québec.

Une femme souhaite que ça améliore le service dans les urgences. «Je l’espère, car dans le temps des Fêtes, j’ai trouvé ça très dur. J’ai passé deux jours avec ma mère, à deux reprises 8 heures de temps. Elle a 93 ans. Jamais quelqu’un n’est venu pour la rappeler pour être revu et là elle est morte», déplore-t-elle.

«Quand je vais à l’hôpital au moins, je passe, car je suis diabétique, sinon, je ne vais pas voir sur internet», dit un jeune homme.

Un autre citoyen n’est pas très fort sur internet non plus. «J’irais à l’hôpital, pis j’attendrais le temps [qu’il faut].

Un aîné en grande forme se tient pour sa part loin des hôpitaux. «Depuis que ma femme est décédée, il y a 5 ans, je ne suis jamais retourné et je n’ai pas l’intention d’y retourner non plus! J’ai juste 86 ans. Je suis en bonne santé», lance-t-il en souriant.

Un autre homme se montre plus intéressé à ce nouvel outil. «Tout ce qui peut nous permettre d’avancer, et d’aller dans un système plus éclairé, on ne peut pas être contre ça», appuie-t-il.

Une femme déplore pour sa part le manque de médecins de famille. «Je n’ai jamais eu d’autres options [que l’urgence]. Ça fait dix ans que je suis sur une liste d’attente, orpheline, pas de médecin de famille. On vieillit, mais on n’en a pas de médecin», se désole-t-elle.

Au micro de TVA Nouvelles, une femme croit que Québec doit en faire plus que son site Situation dans les urgences au Québec pour faire bouger les choses en santé. «Je ne crois pas que ça soit la solution, il faudrait que le gouvernement s’arrange pour que l’assurance-maladie paye pour les cliniques privées.»