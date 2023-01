La prudence sur les routes est de mise par grand froid

Avec les grands froids prévus dans les prochains jours au Saguenay-Lac-Saint-Jean notamment, le ministère des transports appelle à la prudence sur les routes, puisque l’efficacité des fondants en est réduite.

C'est qu'avec des températures avoisinant les –35 degrés, l'efficacité des fondants, comme le sel, est quasi-nulle. Le ministère épandra des abrasifs, mais lors de grands froids, l'adhérence des pneus est réduite.

Pour éviter des accidents le ministère conseille d’adapter sa conduite aux conditions météorologiques, de garder une distance sécuritaire entre les véhicules, de déneiger son véhicule et d’être visible avec le système d’éclairage du véhicule, et d’avoir une trousse hivernale d'urgence, contenant des vêtements chauds, une couverture, une pelle et même des bougies.

Le ministère des transports demande également aux automobilistes d'être patients avec les véhicules d'entretien hivernal qui s'occupent de plus de 2500 km de route au Saguenay-Lac-Saint-Jean, incluant le secteur de Chibougamau.