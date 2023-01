Ce défi viral sur TikTok promet des épargnes rapides; un expert donne son avis

Le «100 Envelope Challenge» sur TikTok promet des épargnes de 5 000 $ en seulement 100 jours; un planificateur financier donne son avis.

Présenté par les influenceurs comme un moyen amusant et facile d'économiser de l'argent, le défi s'adresse aux jeunes investisseurs qui doivent faire face à des factures de loyer et d'épicerie plus élevées, à des dettes d'études et au sentiment général de ne pas avoir suffisamment d’argent pour le mois.

Le principe est le suivant:

1. Les participants sont invités à étiqueter 100 enveloppes de 1 à 100.

2. Le premier jour, à mettre 1 $ dans l’enveloppe numérotée 1. Le deuxième jour, à mettre 2 $ dans l’enveloppe numérotée 2. Et ainsi de suite, jusqu’à un grand total de 5 000 $.

3. À terme, à profiter des bénéfices!

Les vidéos attirent beaucoup l’attention, mais est-ce réaliste?

Doug Flynn, planificateur financier agréé de Flynn Zito Capital Management, se prononce.

«Je suis tout à fait favorable à tout ce qui peut inciter les gens à parler d'économies. C'est une bonne chose», explique-t-il, contacté par CNN Business.

«Mais c'est un gadget», a-t-il ajouté. «C'est louable d'essayer de mettre de l'argent de côté, mais cela ne me semble pas très orienté vers un objectif. Pourquoi mettez-vous cet argent de côté?»

Le spécialiste note que l'idée de l'enveloppe est en fait un outil de planification financière de la vieille école - une enveloppe pour les économies de vacances, une pour le paiement de la voiture, une pour les sorties au restaurant, etc.

M. Flynn interroge par ailleurs la faisabilité du défi, notamment de la dernière semaine.

«Pensez à la fonctionnalité des cinq derniers jours - qui va réellement être capable de trouver 500 dollars au cours de la dernière semaine? Où un GenZer va-t-il aller pour trouver 98 $ aujourd'hui et 99 $ demain?».

Les vidéos du défi de l'enveloppe ont un côté «enrichissement rapide» qui est certainement viral et divertissant, mais qui ne peut pas être appliqué par tout le monde.

«Combien de personnes iront au-delà de la deuxième semaine ?» demande M. Flynn.

Selon le planificateur financier, un défi plus ennuyeux pourrait apporter de meilleurs résultats. Il suggère de mettre 10 $ par jour de côté, et de réfléchir à l’endroit où cet argent sera placé. Selon lui, les 10 $, voire 15 $ épargnés par jour, se transformeront rapidement en 5 000 $.