Le président tchèque élu provoque la colère de Pékin en téléphonant à Taïwan

La Chine a critiqué mardi le président tchèque élu, Petr Pavel, après son entretien téléphonique la veille avec la présidente et le ministre des Affaires étrangères de Taïwan.

La Chine revendique Taïwan comme partie intégrante de son territoire et tente de maintenir Taipei isolé sur la scène mondiale.

«M. Pavel (...) a piétiné la ligne rouge de la Chine», a déclaré la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning.

«Cela interfère gravement dans les affaires intérieures de la Chine et a blessé les sentiments du peuple chinois», a-t-elle ajouté.

Pékin a exhorté Prague à «prendre immédiatement des mesures efficaces pour éliminer l'impact négatif de cet incident et éviter que les relations sino-tchèques ne subissent des dommages irréparables», a déclaré M. Mao.

M. Pavel, qui a remporté l'élection présidentielle samedi, remplacera le 9 mars le président sortant Milos Zeman, prochinois.

Au début du mois, M. Zeman a eu un appel vidéo de 45 minutes avec le président chinois Xi Jinping, qu'il appelle son ami, saluant les «relations amicales» entre les deux pays.

M. Pavel, quant à lui, s'est entretenu avec la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen qui l'a félicité pour sa victoire sur le milliardaire populiste Andrej Babis.

«Je l'ai remerciée pour ses félicitations et assurée que Taïwan et la République tchèque partagent les (mêmes) valeurs de liberté, de démocratie et de droits de l'Homme», a déclaré M. Pavel dans un tweet.

«Nous sommes convenus de renforcer notre partenariat», a ajouté l'ancien général, qui avait présidé le comité militaire de l'OTAN.

Il a également «exprimé l'espoir d'avoir une occasion de rencontrer la présidente Tsai en personne».

La présidence taïwanaise a indiqué que l'appel, auquel s'est également joint le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, a duré près de 15 minutes.

«La cheffe de l'État (...) a reconnu que le président élu Pavel perpétue l'esprit de l'ancien président tchèque (Vaclav) Havel, qui respectait la démocratie, la liberté et les droits de l'Homme, les fondements de la république, et partage les mêmes idées que Taïwan», a déclaré le bureau de Mme Tsai dans un communiqué.

Vaclav Havel avait été le premier président de la République tchèque, de 1993 à 2003.

M. Mao a déclaré que Pékin exhortait Prague à «respecter scrupuleusement son engagement politique envers le principe d'une seule Chine» observé par l'Union européenne.

Dans un entretien radiophonique dimanche, M. Pavel a déclaré que la politique de la Chine unique devrait être complétée par un principe de «deux systèmes» politiques.