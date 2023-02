Le toit d'un balcon s'effondre à cause de la neige

Des locataires de Trois-Rivières ont évité le pire mardi, alors que le toit de leur balcon a cédé sous le poids de la neige.

• À lire aussi: Dans les coulisses d’une opération déneigement de la Ville de Québec

• À lire aussi: Comment se préparer au froid extrême ?

Avec plus d'une centaine de centimètres de précipitation de neige en janvier à Trois-Rivières, les risques d'effondrements de structures peuvent être élevés.

Les occupants d'un logement de la rue Beauchemin ont eu toute une frousse. Ils ont été réveillés par le bruit du toit d'un balcon qui s'est effondré vers 4 h du matin. Le toit a terminé sa course au sol, près de la rue. Heureusement, personne n'a été blessé. «On est chanceux que c'est arrivé la nuit parce que si c'était le jour, et les enfants prennent l'escalier sans arrêt et ça tombe sur quelqu'un, même nous les adultes, ça serait une catastrophe», a lancé l'une des locataires, Akpene Aziawor.

Un des locataires de l'immeuble s'inquiétait déjà de l'accumulation de neige sur le toit depuis quelques jours. Tellement, qu’il a fait appel aux policiers. Dimanche, les pompiers sont venus sur place, mais n'étaient pas en mesure de poser des actions, selon son récit. Et concours de circonstances, le locataire n'a jamais rejoint les fils de la propriétaire de l'immeuble, qui en sont maintenant responsables. M. Hernandez a expliqué avoir égaré leur numéro, et ne pas être arrivé à prendre contact avec eux.

Les propriétaires n'ont ainsi jamais été informés de la problématique avant l'incident. Ils ont pu constater les dommages une fois sur place, mardi avant-midi. Selon leur expérience, il est rare que les toitures doivent être déneigées à ce temps-ci de l'année. «Comme d'habitude, nous on fait déneiger tout le temps, mais là c'est arrivé plus vite que prévu la neige, ce qui fait qu’on s'est fait avoir», a expliqué l'un des fils de la propriétaire, Mario Thiffault.

Quelle est la responsabilité de chacun?

Dans le cas d'un scénario semblable, propriétaires et locataires ont des obligations. D'abord, les locataires doivent avertir les propriétaires d'une telle problématique. «Normalement il va agir, protéger ses locataires, son bien», a expliqué Martin Messier, de l'Association des propriétaires du Québec.

Le président d'InfoLogis Mauricie, Claude Durand, va dans le même sens. Il a ajouté que, pour ce qui est du balcon en tant que tel, c'est le locataire qui doit s'assurer de dégager la neige en cas de risque. Toutefois, le déneigement de la toiture revient au propriétaire.

Cet incident survient alors que Trois-Rivières est la ville qui a reçu le plus de précipitations de neige en janvier avec 106 centimètres. C'est aussi un rappel à d'autres de l'importance de surveiller l'accumulation de neige sur leur toiture, alors que plusieurs s'activaient à les déneiger mardi.