Les bris de service dans le transport scolaire inquiètent

Depuis la rentrée scolaire, les bris de services dans le transport scolaire sont nombreux au Québec, y compris en Estrie, et les syndicats et comités de parents demandent à ce que cela fasse partie des priorités du ministère de l’Éducation.

Au Centre de services scolaires de la Région-de-Sherbrooke, 28 bris de service sont survenus depuis le début de l'année scolaire, dont trois après le retour des Fêtes. Outre quelques bris mécaniques, ces annulations sont souvent causées par le manque de chauffeurs.

Ailleurs en Estrie, le Centre de services scolaire des Sommets a confirmé qu'il n'y a eu aucun bris de service cette année sur son territoire. Aux CSS des Hauts-Cantons, deux trajets ont été annulés depuis la rentrée, tandis que du côté du CSS du Val-des-Cerfs, 9 bris de services ont été comptabilisés en janvier seulement.

La Fédération des comités de parents s’inquiète de l’avenir du transport scolaire au Québec. «C’est un enjeu pour la Fédération. On aimerait pérenniser ce service, puisque c’est un service essentiel pour les parents. Bien des parents n’ont pas de plan B», a constaté le président Kévin Roy.

Pour améliorer la situation, de meilleures conditions de travail et une plus grande reconnaissance du métier sont demandées.

«Il y a eu en août une entente de principe entre le ministère et la Fédération des transporteurs par autobus (FTA). [...] Les contrats ont été bonifiés. Ils ont ça dans leur poche, mais maintenant il faut que ça descende dans les nôtres. Le problème, c’est que les transporteurs veulent garder ça pour eux», a souligné la présidente du secteur transport scolaire du syndicat FEESP-CSN, Josée Dubé, qui rappelle que les chauffeurs d’autobus ne sont pas payés au public, mais bien par le privé.

Tant la Fédération que le syndicat se désolent que le transport scolaire ne figure pas parmi les sept priorités dévoilées par le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville.

«C’est franchement décevant. C’est comme de dire que les enfants arrivent par magie à l’école. Par contre, quand il y a des bris de service, ce n’est pas drôle», a soulevé Josée Dubé. «Oui, il y a la pénurie de main-d’œuvre chez les enseignants. On met beaucoup d’attention là-dessus, mais il y a aussi tout ce qui entoure l’école. [...] On devrait donner plus d’attention et faire monter dans les priorités [le transport scolaire] au niveau du ministère», a ajouté Kévin Roy.

Des chauffeurs d'autobus sont en grève, présentement, dans la Capitale-Nationale. D’autres grèves pourraient survenir dans le futur, si la situation ne s’améliore pas.