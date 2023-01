Les refuges montréalais prêts pour le froid extrême

Même si les refuges sont déjà pleins, les organismes d’aide pour les personnes en situation d’itinérance se disent prêts à faire face à la vague de froid extrême attendue dans les prochains jours à Montréal.

• À lire aussi: Comment se préparer au froid extrême ?

• À lire aussi: Le froid extrême s'installe dans certaines régions du Québec

• À lire aussi: Le froid extrême s’installe: voici où le ressenti va atteindre -50

La première période de grand froid de l’année est attendue en fin de semaine dans la métropole. Le mercure devrait atteindre un ressenti de – 40°C dans la nuit de vendredi à samedi, une situation qui fait craindre le pire pour les personnes itinérantes.

«Beaucoup de personnes qui sont en situation d’itinérance ont des problèmes majeurs de santé et peuvent se retrouver en péril si elles ne sont pas à l’intérieur», a précisé Sam Watts, président-directeur général de la Mission Bon Accueil.

Les places dans les refuges seront cependant limitées. Plus de personnes resteront la nuit complète au lieu de repartir, selon Émilie Fortier, directrice des services d’urgence et de réafiliation de la Mission Old Brewery.

«On va être ouvert dans les prochains jours, mais c’est très fragile au niveau de la pénurie de main-d’œuvre. Des fois on est à une ou deux personnes de ne pas pouvoir accueillir les gens, donc on croise les doigts puis on espère que tout va bien se passer», a-t-elle souligné.

La situation est similaire au refuge pour femmes Chez Doris, qui a ouvert son hébergement de nuit en septembre.

«Avec le froid, on a ouvert quatre places. Ce n’est pas l’idéal, c’est dans un salon où on offre des couchettes et des chaises-sofas», a expliqué sa directrice générale, Marina Boulos-Winton.

Deux refuges temporaires

Pour enlever de la pression sur les organismes, la Ville de Montréal ouvrira deux sites temporaires de jeudi soir à dimanche dans les arrondissements de Ville-Marie et du Plateau-Mont-Royal. Ces ressources seront ouvertes de 20 h à 9 h.

«L’Équipe de mobile de médiation et d’intervention sociale (ÉMMIS), les équipes du SPVM et des intervenants sociaux seront en mode vigilance dans l’espace public pour accompagner les personnes dans la rue vers les différents services disponibles», a déclaré Marikym Gaudreault, attachée de presse du comité exécutif.

La Ville a rappelé que 1600 places sont disponibles cet hiver dans les refuges et haltes-chaleur de la métropole.

Selon les organismes, la grande majorité des places sont cependant occupées de manière quasi permanente. «Au niveau des hébergements d’urgence, on parle de 5-6 places par jour qui se libèrent, donc on est pas mal complets», a résumé Mme Fortier.

Si les refuges sont pleins, c’est parce que les organismes ne sont pas capables de reloger les personnes sur le long terme. Les responsables des refuges déplorent qu’il n’y ait pas plus de logements abordables disponibles.

«C’est un peu comme une salle d’urgence dans un hôpital. On ne souhaite pas que des personnes restent aux urgences pendant des mois», a illustré M. Watts. «Nos refuges devraient être un service qui existe pour donner un soin temporaire, et pas devenir une destination pour des personnes en situation d’itinérance.»