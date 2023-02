Morte après avoir été happée par un train: des changements réclamés autour d’une voie ferrée à Saint-Bruno-de-Montarville

Le maire de Saint-Bruno-de-Montarville exhorte les autorités à prendre les grands moyens pour sécuriser l’intersection où une dame de 84 ans a péri, heurtée par un train, vendredi dernier.

« On est inquiet. Ça nous préoccupe beaucoup, tranche Ludovic Grisé Farand, le maire de cette municipalité montérégienne. On veut vraiment faire le maximum pour que la sécurité soit rehaussée. »

Photo Fournie par Ludovic Grisé Farand

Le croisement du boulevard Seigneurial Ouest et de la voie ferrée, à la hauteur de la route 116, à Saint-Bruno-de-Montarville, a été le théâtre d’un violent drame vendredi dernier.

Le véhicule dans lequel prenait place Gisèle Lachapelle, 84 ans, a été percuté par un train de banlieue d’Exo aux alentours de 18 h. Son décès a été constaté plus tard en centre hospitalier.

Un homme qui se trouvait aussi à bord, âgé de 85 ans, a pour sa part réussi à sortir de la voiture avant la violente collision.

L’affaire est jugée accidentelle par la police de Longueuil.

Ce n’est pas la première fois qu’un accident survient à cet endroit.

Une piétonne de 72 ans y a été happée mortellement en décembre 2021. Plus tôt cette année-là, un véhicule avait été embouti, mais ses passagers avaient pu sortir à temps.

Nouvelles mesures

Plusieurs mesures ont été implantées au fil du temps pour éviter d’autres tragédies : ajout de bollards, réparation de la chaussée endommagée, déneigement prioritaire de l’intersection.

Un nouveau panneau de contrôle de la circulation pourrait aussi être installé.

La municipalité, qui a rencontré le ministère des Transports à diverses reprises pour cet enjeu, espère aussi abaisser la limite de vitesse de 90 à 70 km/h.

Il a même été discuté d’introduire un viaduc ou un passage piétonnier surélevé. Or, « on nous a donné le signal que ce n’était pas possible », se désole le maire.

Le ministère a tenu à rappeler que des ajustements ont été faits pour certains feux de circulation, notamment pour augmenter le temps des passages pour piétons.

« Nous collaborons avec nos partenaires, dans le cadre du comité de l’axe de la route 116, pour mettre en place des mesures visant l’amélioration de la sécurité de l’ensemble des usagers de la route », nous indique-t-on.

Révision

Le Canadien National, propriétaire de la voie ferrée, a mentionné dans une déclaration au Journal qu’« une révision systématique des mesures » est effectuée après des collisions.

« Nous pouvons confirmer que le passage à niveau où s’est produit l’incident est équipé de tous les dispositifs de sécurité, lumières, cloches et bras, en plus d’être synchronisé avec les feux de signalisations », souligne un porte-parole.

De son côté, Exo dit collaborer avec les forces policières dans ce dossier.