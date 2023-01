Procès de Mario Roy: une avocate intimidée craignait une attaque armée au Barreau

Une avocate ciblée par un internaute qui prétendait avoir le droit de donner des conseils juridiques douteux sur Facebook a subi tellement de menaces qu’elle craignait que des gens armés s’en prennent au Barreau, a-t-elle témoigné ce matin à l’ouverture du procès de l’accusé.

«Ses vidéos étaient vues jusqu’à 10 000 fois, il y avait des centaines de commentaires. Des gens embarquaient dans ce qu’il disait, il y avait des internautes vulnérables. J’avais des craintes pour des juges, des collègues, pour moi-même», a témoigné la victime alléguée de Mario Roy ce mardi, au palais de justice de Montréal.

Roy, 51 ans, a été connu du grand public lors de la pandémie. Or, avant ça, en 2017, il militait contre une prétendue «vague d’enlèvements d’enfants par des juges et des avocats» au Québec. Et dans le cadre de son combat, il publiait allégrement des vidéos en direct, où il donnait des avis juridiques, entre autres sur les façons d’arrêter des juges.

«À mon avis, il n’expliquait pas la loi de la bonne façon», a expliqué la victime alléguée, une avocate dont le travail est de protéger le public contre ceux qui donnent illégalement des conseils juridiques sans être avocats.

Sur ordre de la cour, le nom de l’avocate ne peut être diffusé.

Poursuites

Informée à la suite d’un signalement, cette avocate a affirmé avoir contacté Roy pour le sensibiliser au fait que des conseils juridiques erronés et illégaux mettaient en danger le public.

Mais si «90 % des appels sont courtois», ça ne l’a pas été cette fois-ci, a-t-elle dit.

«Il m’a répondu comme s’il était enragé, a-t-elle déploré. Il m’a dit qu’il n’avait pas peur des accusations.»

Roy aurait fait fi de la demande, si bien que des poursuites ont été déposées contre lui. «Il a tenté de m’appeler à plusieurs reprises, c’est jamais le fun, a dit la témoin. Il veut tellement convaincre de son point de vue qu’il en devient désagréable, menaçant et agressif. On ne pouvait pas avoir de conversation, ça allait juste d’un côté.»

Pendant quatre ans

Affirmant s’efforcer de rester polie, l’avocate a reconnu que toute cette affaire avait fini par l’affecter, d’autant plus que Roy aurait commencé à s’acharner sur elle.

«Sur les réseaux sociaux, il m’insultait, me traitait de noms, a-t-elle relaté. Il attisait la haine contre moi.»

Après quatre ans à subir les foudres de Roy, et après avoir vu l’impact que Roy pouvait avoir sur les internautes qui buvaient ses paroles, l’avocate a finalement décidé de porter plainte à la police. Elle a expliqué avoir peur que cette haine en ligne se déplace dans le monde réel, et même que des gens influencés par Roy prennent les armes pour se présenter au Barreau du Québec.

Roy, qui est accusé de harcèlement criminel et d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire, a choisi un procès devant jury. Il a plaidé non coupable ce matin. Son procès est présidé par la juge Myriam Lachance.