La nomination d’Amira Elghawaby continue de faire réagir au Québec, et les jouteurs ont encore des opinions bien tranchées à ce propos.

Ce qui les fait surtout réagir, c’est la déclaration de Haroun Bouazzi, député de Québec solidaire dans Maurice-Richard, qui dénonce une «tactique de diversion sur le dos des minorités» du gouvernement Legault.

Pour l’ancien député et ministre libéral Gaétan Barrette, la déclaration du député solidaire est «bien pire» que celle de Jennifer Maccaraone, qui avait dénoncé le «manque d’humanité» du gouvernement Legault parce qu’il demande la démission d’Amira Elghawaby.

«Les libéraux ont gaffé, se sont excusés, se sont redirigés à la bonne place. Québec solidaire, eux, ils ont eu la bonne position, et maintenant reculent. En reculant [...], ils vont dans le sens de Justin Trudeau», croit-il.

Pour sa part, Emmanuelle Latraverse estime que cela illustre bien les divisions qui existent au sein même de Québec solidaire au niveau des enjeux identitaires.

«Il y a des divisions assez fortes à l’interne pour ne pas dénoncer la position de Justin Trudeau sur Mme Elghawaby, ça, c’est un scandale!», renchérit son collègue Gaétan Barrette.

Thomas Mulcair compare plutôt la stratégie de division de Justin Trudeau à celle d’un autre premier ministre canadien.

«De toute évidence, la politique de division pour des motifs politiques partisans sur le dos de la religion par Stephen Harper, c’est encore pratiqué à Ottawa, mais par un autre joueur», lance-t-il.

Il estime aussi que QS se positionne de plus en plus dans des dossiers qui étaient autrefois «le pain et le beurre du Parti libéral».

«Leur vaguelette orange, elle est en train de remplir la carte électorale. [...] Check-les bien aller», prévient M. Mulcair, qui croit que la stratégie politique de QS n’est peut-être «pas si folle que ça».