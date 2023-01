Trudeau «appuie à 100 %» Amira Elghawaby, mais un malaise persiste

Le premier ministre Justin Trudeau a réaffirmé qu’il appuyait «à 100 %» sa nouvelle représentante spéciale pour la lutte contre l’islamophobie, Amira Elghawaby, malgré une série de propos controversés à travers les années. Certains ministres ont cependant laissé transparaitre un certain malaise.

• À lire aussi: Amira Elghawaby en poste pour unir?: «il n’y a personne qui y croit»

• À lire aussi: Cafouillage du PLQ sur l’affaire Elghawaby: les libéraux réclament eux aussi son départ

• À lire aussi: Québec réclame la démission d’Amira Elghawaby, Ottawa persiste et signe

«Elle a démontré tout au long de ses années de travail une sensibilité, une ouverture et une rigueur dont on a besoin maintenant», a déclaré le premier ministre à l’entrée d’une réunion de son caucus.

«Je comprends que faire face à l’islamophobie, ça va exiger des conversations importantes et parfois difficiles, mais on a besoin de quelqu’un qui s’y connaît, qui est ancré à fond et je sais que c’est la bonne personne», a-t-il ajouté.

Rappelons qu’entre autres choses, Amira Elghawaby écrivait en 2013 dans le «Toronto Star», à l’époque de la Charte des valeurs, que le «Québec d’aujourd’hui» était, comme les sociétés occidentales du XIXe siècle, obsédé par «la peur de la perte de la pureté – du sang pur, de la race pure, des traits et des valeurs et des liens nationaux purs». Elle citait alors le philosophe canadien John Ralston Saul.

Même s’il indique toujours être en train de «revoir ses commentaires», le ministre responsable de la Diversité, Ahmed Hussen, a défendu sa recommandation au cabinet du premier ministre et déclaré qu’elle avait déjà «clarifié ses commentaires en lien avec l’islamophobie».

Sur Twitter, la militante des droits humains avait affirmé vendredi dernier ne pas «croire que les Québécois sont islamophobes».

Écoutez l'entrevue sur le sujet de Jack Jedwab, président de l’Association d’études canadiennes à l’émission de Richard Martineau via QUB radio :

Rodriguez toujours «blessé»

Le lieutenant du Québec pour les libéraux, Pablo Rodriguez, a dit avoir sollicité une rencontre avec Mme Elghawaby, qui devrait avoir lieu dans les prochains jours. Il ne semble pas avoir entièrement passé l’éponge.

«Comme je l’ai dit la semaine dernière, comme Québécois j’ai été profondément blessé par ses propos. Je le suis encore d’ailleurs. Son job, son travail, c’est d’ouvrir le dialogue. Moi je suis prêt à discuter», a-t-il dit.

Appelé à savoir s’il était «à l’aise» avec le choix de Mme Elghawaby, le ministre de la Justice David Lametti a dit : «je ne suis pas à l’aise avec les commentaires originaux. Je ne partage pas cette opinion, mais comme j’ai dit c’est à elle de [les] clarifier».

«Le Québec n’est pas islamophobe, et c’est assez clair pour moi. Évidemment, on va voir ce qu’elle a à dire», a-t-il dit.

«Je pense que tout le monde est unanime pour dire que les propos tenus par le passé manquaient de nuance et que des précisions devaient être apportées», a déclaré la ministre des Sports Pascale St-Onge.

«Maintenant, son rôle c’est vraiment d’unir les communautés, d’unir le pays et de lutter ensemble contre l’islamophobie.»

Rappelons que le ministre québécois responsable de la Laïcité, Jean-François Roberge, a réclamé la démission de Mme Elghawaby après avoir réclamé, en vain, des excuses de sa part.