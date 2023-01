Un déneigeur veut donner une leçon à un conducteur mal stationné, mais sa façon de faire est dénoncée

Le déneigeur d’une tour d’habitation a voulu donner une bonne leçon au conducteur d’un véhicule, qui, selon lui, s’est stationné trop près d’un dépôt à neige privé.

La scène qui se déroulerait à Longueuil a été partagée de manière confidentielle sur un groupe et suscite bon nombre de commentaires désapprobateurs.

«Quand tu es assez imbécile pour non seulement te stationner devant le seul dépôt à neige, mais en plus tu es assez épais pour enlever et jeter les cônes qui interdissent l'accès. Tu l'as mérité

La publication a été envoyée à TVANouvelles.ca afin de dénoncer cette façon de faire, qui a provoqué un déluge de commentaires qui désapprouvent cette manière d’agir.

Certaines personnes soutiennent que les cônes orange servaient à délimiter l’accès à la rampe d’accès à la résidence, et non pas à interdire le stationnement.

Plusieurs considèrent qu’il s’agit peut-être d’une personne à mobilité réduite, d’un livreur qui a besoin de la rampe, ou d’un employé de l’endroit.

Voici les commentaires recueillis

Sam

«La personne est à côté d’une rampe, et vu l'immensité de l'établissement, j'en comprends que la personne était en train de décharger quelque chose.

Soit un résident qui paye son loyer qui a donc un droit acquis sur cet accès, ou un employé comme toi qui essaye de faire sa job.

Belle preuve d'intelligence d’agir ainsi au lieu d'appeler un gestionnaire. Il a des côtés plates à chaque job, et cela fait partir de la tienne. Si cela avait été mon char, le chauffeur aurait perdu sa job avec des avocats par la preuve du manque de jugement dont il fait preuve dans des situations comme celle-ci et démontre un comportement agressif

Marie-Claude

«Peut-être un charmant bénévole qui conduit des personnes en pertes d'autonomie... il est près de la rampe pour handicapés. De toute façon, n'oublie jamais une chose. Karma is a bitch

Alex

«Le monde ne comprend pas ce qu’est être déneigeur. Ça joue au gros tough derrière leur ordinateur. La chose qu'ils ne comprennent pas, c'est les heures et les heures mises pour assurer un travail de qualité pour combler le manque de personnel. Le monde fait juste ça critiquer sur Facebook, mais ne réalise pas l'ampleur du travail. »

John

«Rampe de fauteuil roulant, fourgonnette qui semble adaptée, résidence âgée. E*** que le monde sont innocents ça pas de bon sens, le gars est peut-être cave d'avoir bougé les cônes, mais quand même gros manque de savoir-vivre de la part de l’opérateur..... Tu lâches un appel à la direction du building avec une photo pis tu leur laisse s'arranger avec la personne.»

Steve

«Les cônes sont là pour protéger l'accès à la rampe, c'est pas une bonne idée de faire une montagne devant un accès pour handicapés.»