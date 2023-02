Un employé suspendu et un manque de transparence dénoncé

Le ton continue de monter à Saint-Élie-de-Caxton. Un employé a été suspendu lors d'une séance express du conseil municipal, lundi soir. Avertis à la dernière minute, les citoyens se sont rendus sur place, mais n’ont pas pu avoir de réponse à leurs questions.

L’ancien maire de la municipalité André Garant pense que cela ne prendra rien de moins qu’un remède de cheval pour remettre de l’ordre dans la municipalité. La séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Élie-de-Caxton n'aura duré que quelques minutes lundi soir. L'ordre du jour ne comprenait qu'un seul point : la suspension d'un employé.

«Engagez une firme d'avocats et une firme de ressources humaines, a conseillé M. Garant. Je pense que ça aurait pris une rencontre avec la personne concernée, qui est à mon sens le directeur général (DG), et puis s'entendre sur une façon de sortir honorablement pour le DG, mais aussi pour la municipalité.»

Nous savons seulement que l'employé en question continuera de toucher son salaire, qu'il n'est pas syndiqué et que son matricule est le 13-1900. La mairesse suppléante, Christine Forcier, n’a accepté de répondre à aucune question et nous a plutôt recommandés à une firme de relations publiques. Celle-ci ne donnait pas plus d’informations sur le dossier.

«On n’en sait pas plus. On ne sait pas qui, puis on ne sait pas quoi», partage un citoyen présent à la rencontre.

Selon Jean-Claude Bernatchez, professeur titulaire en relations de travail à l'Université du Québec à Trois-Rivières, il s’agit tout de même d’un processus légal.

«Il s’agit d’une information nominative qui peut mettre en cause la réputation de certaines personnes, spécialement la personne qui subit le congédiement, explique-t-il. La personne qui est congédiée pourrait toujours le dire. Il y a un problème de gestion des ressources humaines dans les municipalités du Québec.»

La tension et l’impatience montent, et des citoyens ont profité de cette séance pour dénoncer un manque de transparence. «D'une réunion à l'autre, ils disent qu’on va vous répondre la semaine prochaine», raconte un citoyen.

Louis Bernatchez, un autre résident, aimerait qu’il soit plus facile d’être informé.

Nommer un nouveau conseil municipal semble, pour certains, une solution. «Le conseil municipal devrait démissionner au complet et convoquer une élection générale pour mettre de l'ordre dans la municipalité parce que ça n'a pas de bon sens ce qui se passe là. Les gens ne sont pas informés. C’est eux qui payent. On apprend ça à 6 heures moins 5, la réunion», se plaint M. Garant. D’autres citoyens ont même qualifié le conseil actuel d’incompétent.

Les citoyens attendent d’ailleurs toujours leur avis d'imposition. Selon la loi, la municipalité a jusqu'au 1er mars pour l'envoyer. Pour ce qui est du budget 2023, elle avait jusqu’à la fin de décembre pour le déposer.