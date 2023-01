Un homme de 36 ans porté disparu à Gatineau

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) sollicite l’aide de la population pour retrouver un homme de 36 ans qui manque à l’appel depuis dimanche.

Francis Bourgeois a été aperçu pour la dernière fois vers 4 h dans le secteur de Hull, a indiqué la police de Gatineau.

Homme à la peau blanche, M. Bourgeois mesure 1,85 m, pèse 68 kg et a les yeux bleus et les cheveux bruns et courts.

Il se déplacerait avec son véhicule, une berline BMW 2000 de couleur grise, immatriculé au Québec G73 TZT.

«Les policiers du SPVG et ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité et souhaitent s'assurer de son bien-être», a-t-on indiqué par communiqué.

Toute personne détenant de l’information pouvant aider à localiser M. Bourgeois peut appeler immédiatement la police au 819 246-0222.