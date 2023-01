Vieux-Limoilou: des concentrations de particules fines «parmi les plus élevées» au Québec

Les concentrations moyennes annuelles de particules fines à la station du Vieux-Limoilou sont « parmi les plus élevées de la province », confirme un nouveau rapport sur la qualité de l’air qui fait plusieurs recommandations destinées particulièrement au port de Québec.

Il s’agit-là d’une des conclusions d’un rapport de plus de 1200 pages remis la semaine dernière au ministre de l’Environnement et rendu public mardi en fin d’après-midi. Il a été rédigé par le Groupe de travail sur les contaminants atmosphériques à Limoilou présidé par Jean-Pierre Charland.

Le volumineux document évoque l’enjeu du nickel qui était au cœur des débats depuis que le gouvernement du Québec a permis de hausser les seuils de concentration permis.

Le Groupe note que « malgré des mesures d’atténuation mises en place, des dépassements de la norme sont encore observés, une situation inacceptable pour une partie de la population ».

Cela dit, M. Charland évoque « une incertitude toxicologique » entourant le risque de cancer dû au nickel.

« Pour certaines autorités, aux concentrations mesurées dans l’air, le risque de cancer est nul, tandis que pour d’autres, les risques pour la santé liés au nickel demeurent très faibles pour la population en général ».

Manutention et entreposage

Le rapport fait une vingtaine de recommandations. Sur les quatre les plus urgentes, à mettre en place dans un délai de moins d’un an, trois concernent le Port de Québec, et plus spécifiquement l’enjeu de la manutention et l’entreposage de solides en vrac.

On préconise donc une « amélioration continue des procédures de gestion des poussières lors de la manutention et l'entreposage de solides en vrac au Port de Québec et dans la zone industrielle de Limoilou ».

Un système de mesure en temps réel des émissions fugitives et l’amélioration continue des procédures de gestion des poussières, sont suggérées.

Une réglementation sur le chauffage au bois, l’électrification des quais des navires de croisières et le nettoyage des voies de circulation font également partie des pistes suggérées.

Le Groupe doit présenter officiellement son rapport mardi soir à partir de 19h.