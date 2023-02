24e édition du Mois Multi: une exposition hors du commun à l'Espace 400e

Le Mois Multi, festival international des arts multidisciplinaires et électroniques, est de retour pour une 24e édition à Québec. Jusqu'à la fin du mois, des propositions artistiques surprenantes et des expériences inédites se déploieront dans plusieurs lieux phares de la ville.

L'Espace 400e abrite une exposition hors du commun. Huit œuvres fortement inspirées par la nature et le rapport de l'humain au temps et à la technologie promettent d'en mettre plein la vue aux visiteurs.

L'accès à l’exposition est gratuit.

« C’est un festival d’expériences, c’est un endroit où l’on vient jouer avec les œuvres. On vient rencontrer de l’art. Le but, c’est de voir de nouvelles affaires, des choses qui n’existent pas ailleurs, des choses qui sont nouvelles techniquement ou artistiquement. On essaie vraiment de créer un contexte où les gens sont en mode découverte le plus possible » explique le commissaire, Emile Beauchemin.

Des spectacles et des performances de musique, de danse et de théâtre seront également présentés au cours du Mois Multi, qui se tient jusqu’au 26 février.