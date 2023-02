Attention ! Préparez-vous au froid polaire de vendredi

Les Québécois doivent s’habiller chaudement pour affronter un vigoureux froid qui s’amène sur la province vendredi et samedi.

Le font froid risque de provoquer la formation de bourrasques de neige jeudi en Abitibi-Témiscamingue avant de poursuivre le chemin vers le sud et le centre de la province pour affecter toute la vallée du fleuve Saint-Laurent.

Outre l’alerte de froid extrême, Environnement Canada a émis un avertissement de smog qui affecte jusqu’à mercredi matin presque tout le Québec, entraînant une mauvaise qualité de l’air notamment dans les grandes agglomérations.

Le passage du front froid en raison d’une masse d’air arctique provoquera une chute brutale du mercure dès la nuit de jeudi pour atteindre des valeurs abyssales vendredi et samedi avec des températures de -22°C et un ressenti de -35°C dans les secteurs du sud.

Ce froid polaire sera accompagné par un temps ensoleillé, après une journée de jeudi au temps instable avec des nuages et de la neige intermittente par endroits, selon les prévisions de l’agence fédérale.

En attendant, on peut s’attendre à une belle journée mercredi avec une alternance de soleil et de nuages, voire du temps ensoleillé, sous des températures saisonnières, notamment à Québec et à Montréal où il fera -9°C.