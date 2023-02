Cinq trucs pour optimiser votre courriel Gmail

Le service de courriel Gmail est utilisé par plus de 5,34 milliards de personnes sur la Terre, mais peu d’utilisateurs savent comment l’optimiser pour le rendre encore plus utile.

Abi Bouhmaida, «geek» et spécialiste des outils informatiques suivi par plus d’un demi-million de personnes sur Instagram vous donne quelques trucs pour mieux utiliser votre Gmail.

1- Débarrassez-vous des courriels promotionnels qui prennent trop d’espace.





---» Pour ce faire, entrer dans votre compte à partir d’un ordinateur.

---» Dans l’outil de recherche de Gmail, écrivez «désabonnement» ou «unsubscribe» et cliquez sur entrée.

---» Vous pouvez ensuite sélectionner tous les courriels qui contiennent la mention «désabonnement» ou «unsubscribe».

---» Tous les messages promotionnels seront supprimés d’un coup, libérant beaucoup d’espace.

2- Annuler l’envoi d’un courriel



---» Vous venez d’envoyer votre lettre de démission, mais vous avez changé d’idée?

---» Il est possible d’annuler l’envoi du message sous certaines conditions.

---» Aller dans les paramètres (settings) en haut à droite.

---» Cliquez sur général

---» Annuler l’envoi (vous pouvez choisir entre 5 à 30 secondes de délai).

---» La prochaine fois que vous enverrez un courriel la fonction annuler l’envoi apparaîtra.



3- Envoyez un courriel confidentiel

---» Cette fonction permet d’envoyer un courriel qui ne sera pas copié, imprimé, transféré ou téléchargé par la personne qui le reçoit.

---» Pour l’activer, simplement appuyer sur le symbole de cadenas en envoyant le courriel.

4- Utilisez l’application «Find big mail»

---» Ce site permet de passer au travers de votre boite courriel et d’analyser tout ce qui s’y trouve.

---» Les courriels qui prennent trop d’espace et qui devraient être effacés vous sont suggérés.

---» L’application permet de faire de manière automatisée un travail qui serait beaucoup plus long.

5- Utilisez les raccourcis!

---» Ils permettent tout simplement de travailler plus vite et plus efficacement.

---» En voici quelques-uns. Gmail permet de voir tous les raccourcis dans ses pages d’aide.

Il est possible de suivre Abi Bouhmaida sur le compte Instagram @forgoodcode.