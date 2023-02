Des lettres secrètes de la princesse Diana racontent son divorce «houleux» avec le roi Charles

Des lettres secrètes que la princesse Diana a écrites à deux de ses plus proches amis révèlent des détails sur son divorce du roi Charles III.

Les documents, que les amis de la princesse de garde avaient jusqu’à maintenant gardés pour eux, seront vendus dans une enchère le 16 février.

Ces 32 lettres et cartes destinées à Susie et Tarek Kassem démontrent généralement «la chaleur et l’amour qui émanait de Diana d’une manière charmante et ravissante», selon la page de l’encanteur, Lay’s auctionneers.

Gracieuseté Lay’s auctionneers

Les amis proches de la princesse ont conservé les lettres les plus personnelles et confidentielles.

La collection mise aux enchères comporte toutefois quelques lettres qui parlent de «l’immense stress qu’elle vivait pendant sa peine d’amour très publique».

AFP

«Toutefois, sa force de caractère ainsi que sa générosité et sa vivacité d’esprit rayonnent», peut-on lire.

«Il s’agit d’une collection poignante d’une correspondance rédigée par une des femmes les plus importantes et influentes du 20e siècle, qui documente une de ses amitiés les plus précieuses et significatives des deux dernières années de sa vie», précise le site web.

Susie & Tarek Kassem remettront la somme de la vente à des œuvres de bienfaisance qui étaient chères à la princesse Diana.