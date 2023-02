Deux hommes poignardés à Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Deux hommes se seraient mutuellement poignardés lors d’un conflit ayant dégénéré dans un logement de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

C’est aux alentours de 18h20 que les policiers ont reçu un appel concernant un homme qui criait dans un logement de la rue Sherbrooke près de la rue Beauclerk, non loin de la Place Versailles.

Lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux, les policiers ont localisé deux hommes blessés au haut du corps.

«Selon les premières informations, un possible conflit aurait dégénéré entre les deux hommes et ils se seraient mutuellement blessés par arme blanche», a précisé Caroline Chèvrefils, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal.

Thierry Laforce / Agence QMI

Les deux victimes âgées dans la trentaine étaient conscientes lorsqu’elles ont été transportées en centre hospitalier. Leur état est toujours inconnu.

La scène a été protégée pour de permettre aux enquêteurs et aux techniciens en identité judiciaire de faire leur travail. L’enquête se poursuit afin de comprendre les causes et circonstances entourant cet événement.