Froid polaire: attention aux engelures!

Avec le froid polaire qui menace de s’abattre sur la province dès vendredi, il est important d’en connaître les risques pour votre corps. Voici quelques informations sur les engelures, disponibles sur le site du gouvernement du Québec.

C’est quoi une engelure?

«C’est un problème sérieux qui résulte du gel de la peau exposée au froid. Les engelures se caractérisent par une peau plus pâle que d’habitude et d’apparence cireuse. Les oreilles, le nez, les joues, les doigts et les orteils sont les parties du corps le plus souvent affectées par les engelures», peut-on lire sur le site du gouvernement du Québec.

Plus le temps d’exposition est long, plus le risque est grand pour la peau, mais varie selon la température ressentie, donc le refroidissement éolien, souvent plus froid que la température réelle.

Quels sont les symptômes

Il y a deux types d’engelures: les engelures superficielles et les engelures profondes.

Dans le cas d’engelures superficielles la peau devient insensible et picote, passe du rouge au blanc, et présente des petits gonflements (cloques).

Les engelures profondes se caractérisent par une peau froide, blanche ou cireuse.

Quoi faire en cas d’engelures?

La première chose à faire est de communiquer avec Info-Santé au 811. En attendant, vous devez vous mettre à l’abri, enlever les vêtements humides et mouillés puis vous envelopper dans des couvertures, ou faire du peau à peau. Il est possible d’appliquer de l’eau tiède sur la zone sans frotter.

En se réchauffant, l’engelure va devenir douloureuse. S’il n’y a pas de plaie, vous pouvez étaler une crème protectrice comme un gel d’aloès.

La cigarette ou l’alcool pourraient faire descendre votre température corporelle, c’est donc à éviter.

Risques selon le refroidissement éolien

• 0 à -9 degrés: risque faible, le refroidissement éolien cause un peu d’inconfort

• -10 à -27 degrés: risque faible, inconfort

• -28 à -39 degrés: risque accru, la peau exposée au froid peut geler en 10 à 30 minutes (ou plus rapidement si les vents sont forts).

• -40 à -47 degrés: risque élevé, la peau exposée au froid peut geler en 5 à 10 minutes (ou plus rapidement si les vents sont forts).

• -48 à -54 degrés: risque élevé, la peau exposée au froid peut geler en 2 à 5 minutes (ou plus rapidement si les vents sont forts).

• -55 degrés et moins: risque élevé, la peau exposée au froid peut geler en moins de 2 minutes.