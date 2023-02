Grands froids: Lauberivière veut offrir des déjeuners à tous vendredi et samedi

Avec les grands froids annoncés, Lauberivière souhaite offrir le déjeuner à tous ceux qui en auront besoin et pas seulement à ceux qui y auront dormi, comme c'est la coutume, vendredi et samedi matin.

« On sert entre 300 et 500 repas par jour. Alors là, on va mettre les bouchées doubles pour accueillir les gens pour déjeuner », a souligné le directeur général, Éric Boulay.

Le but est de permettre aux personnes en situation d'itinérance de prendre un bon repas et, surtout, d’être au chaud.

« À cette température-là, les risques d’engelures c’est très rapide. L’an dernier, on a dû faire hospitaliser des gens avec des engelures. »

Afin d’y arriver, le directeur général de la ressource demande l’aide de la population. Les gens qui le désirent peuvent faire un don de 10 $ en textant le mot « soupe » au 41010.

Les fonds recueillis permettront à Lauberivière d’acheter des denrées supplémentaires pour servir davantage de repas.

Les périodes de grands froids sont particulièrement difficiles pour les ressources en itinérance.

« La nuit dernière, voyez, j’ai accueilli 130 personnes dans 101 lits. On fait des rotations pour s’assurer que personne n’ait froid. Malheureusement, on a dû refuser des personnes faute de places, qu’on a référées vers des haltes-chaleur. »

La Ville de Québec a par ailleurs annoncé mercredi avoir ajouté une ressource temporaire de dernier recours pour accueillir les personnes en situation d'itinérance au cours de la fin de semaine.